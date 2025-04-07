سقط الجميع.. نابولي يهدر فرصة تقليص الفارق مع إنتر بالتعادل مع بولونيا

أهدر نابولي فرصة تقليص الفارق مع منافسه إنتر بتعادله مع بولونيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانك زامبو أنجويسا هدف نابولي، بينما أحرز دان ندوي هدف بولونيا.

ويعتبر نابولي هو الفريق الوحيد في بطولة الدوري الذي لديه ثنائي وسط وهو أنجويسا وسكوت مكتوميناي سجل أكثر من 5 أهداف خلال الموسم الجاري.

وافتتح أنجويسا النتيجة في الدقيقة 18 بعد مراوغة لوكاس سكوروبسكي.

وتعادل ندوي في الدقيقة 64 بالكعب بطريقة رائعة بعدما تلقى عرضية أرضية من ينس أودجارد.

وأهدر جميع الكبار في هذه الجولة فرصة الفوز وسقط إنتر ونابولي وبولونيا ويوفنتوس وروما وميلان وفيورنتينا في فخ التعادل.

بينما خسر أتالانتا من لاتسيو الذي يعتبر أكثر المستفيدين في هذه الجولة.

وبذلك لم يتمكن نابولي من تقليص الفارق مع إنتر لنقطة واحدة حال تمكن من الانتصار.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 65 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويبتعد بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر.

وارتفع رصيد بولونيا للنقطة 57 في المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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