سقط الجميع.. نابولي يهدر فرصة تقليص الفارق مع إنتر بالتعادل مع بولونيا
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:48
كتب : FilGoal
أهدر نابولي فرصة تقليص الفارق مع منافسه إنتر بتعادله مع بولونيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل فرانك زامبو أنجويسا هدف نابولي، بينما أحرز دان ندوي هدف بولونيا.
ويعتبر نابولي هو الفريق الوحيد في بطولة الدوري الذي لديه ثنائي وسط وهو أنجويسا وسكوت مكتوميناي سجل أكثر من 5 أهداف خلال الموسم الجاري.
وافتتح أنجويسا النتيجة في الدقيقة 18 بعد مراوغة لوكاس سكوروبسكي.
وتعادل ندوي في الدقيقة 64 بالكعب بطريقة رائعة بعدما تلقى عرضية أرضية من ينس أودجارد.
وأهدر جميع الكبار في هذه الجولة فرصة الفوز وسقط إنتر ونابولي وبولونيا ويوفنتوس وروما وميلان وفيورنتينا في فخ التعادل.
بينما خسر أتالانتا من لاتسيو الذي يعتبر أكثر المستفيدين في هذه الجولة.
وبذلك لم يتمكن نابولي من تقليص الفارق مع إنتر لنقطة واحدة حال تمكن من الانتصار.
وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 65 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويبتعد بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر.
وارتفع رصيد بولونيا للنقطة 57 في المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
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نابولي لا يستغل تعثر إنتر..— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 7, 2025
نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق #بولونيا_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gvyfpJGJwo