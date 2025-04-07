لتطوير الكرة النسائية.. توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة القدم
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:25
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الفرنسي.
وجاءت الاتفاقية على هامش زيارة فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مصر.
وتهدف الاتفاقية لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية وإقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.
كما تهدف الشراكة تعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لتطوير كرة القدم النسائية بكل جوانبها خاصة ما يتعلق بتكوين وبناء اللاعبات وتأهيل المدربين.
وشدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري إلى أن هذا التعاون يمثل قوة دفع كبيرة لمشروع تطوير الكرة المصرية.
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