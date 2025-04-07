حارس برشلونة السابق يكشف حقيقة اشتباك ميسي مع لويس إنريكي

كشف خوردي ماسيب حارس مرمى برشلونة عن حقيقة اشتباك ليونيل ميسي ولويس إنريكي، وقت تدريب الإسباني للفريق.

وقال الحارس الإسباني لإذاعة كادينا سير: "خلاف ميسي ولويس إنريكي في 2015؟ لم يصلا إلى درجة الاشتباك بالأيدي، لكن حدثت توترات كبيرة، لكن الأمر كان طبيعيا نظرا لوضع الفريق وقتها".

وأنهى حديثه قائلا: "بعد هذه اللحظة توجنا بالثلاثية، لذلك أهلا بهذه التوترات".

وتكون ماسيب في الفئات العمرية المختلفة لبرشلونة وخرج معارا إلى فيلاخويجا في 2008 ثم عاد لبرشلونة واستمر حتى 2017.

ورحل ماسيب إلى ريال بلد الوليد في صيف 2017 دون مقابل ولعب رفقته حتى 2024 ثم اعتزل.

ولعب الثلاثي لويس سواريز وميسي ونيمار تحت قيادة لويس إنريكي وتمكن من التتويج بالعديد من البطولات أشهرها الثلاثية.