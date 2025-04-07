في الجول يكشف سبب استبعاد حسام أشرف من قائمة الزمالك ضد مودرن سبورت

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك

استبعد حسام أشرف لاعب الزمالك من قائمة الفريق التي شاركت في مباراة مودرن سبورت.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعادل الزمالك ضد مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد حسام اشرف من القائمة يعود لغيابه عن تدريبات المستبعدين من لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب كأس الكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه ستيلينبوش في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بدون أهداف.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 17 مباراة رفقة الزمالك وسجل 3 أهداف.

ولعب حسام أشرف 519 دقيقة فقط في جميع البطولات مع الزمالك.

حسام أشرف الزمالك كأس عاصمة مصر الكونفدرالية مودرن سبورت
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