الرئيس التنفيذي لـ ستيلينبوش: موسيماني شاركنا خبراته قبل مواجهة الزمالك "العريق"

أوضح روب بينادي الرئيس التنفيذي لـ ستيلينبوش الجنوب إفريقي أن بيتسو موسيماني المدرب الأسبق لـ الأهلي شارك فريقه بخبراته في مواجهة الزمالك قبل مباراة الذهاب.

وقال بينادي لـ إم بي سي مصر 2: "نحاول التأهل والفوز على الزمالك، علينا اللعب بشكل جيد في مباراة الإياب".

وأضاف "عقب التعادل أرى أن نسبة التأهل هي 50%، نتمنى أن نحقق هدفنا في المباراة".

وأكمل "الزمالك نادي عريق وحقق إنجازات كبيرة، ويعلم الجميع أن اسمه لامع، لذلك هذا تحدي كبير بالنسبة لنا ونكن له كل الاحترام، نحن على علم بقوة الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالة موسيماني قبل مباراة الذهاب؟ شارك معنا خبراته وكيفية مواجهة الزمالك".

المباراة أقيمت في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.