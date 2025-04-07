الرئيس التنفيذي لـ ستيلينبوش: موسيماني شاركنا خبراته قبل مواجهة الزمالك "العريق"

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - ستيلينبوش

أوضح روب بينادي الرئيس التنفيذي لـ ستيلينبوش الجنوب إفريقي أن بيتسو موسيماني المدرب الأسبق لـ الأهلي شارك فريقه بخبراته في مواجهة الزمالك قبل مباراة الذهاب.

وقال بينادي لـ إم بي سي مصر 2: "نحاول التأهل والفوز على الزمالك، علينا اللعب بشكل جيد في مباراة الإياب".

وأضاف "عقب التعادل أرى أن نسبة التأهل هي 50%، نتمنى أن نحقق هدفنا في المباراة".

أخبار متعلقة:
مهلة لتوضيح سلوك الجماهير.. الزمالك يتلقى خطابا من كاف بسبب مباراة ستيلينبوش للوصول إلى حل مناسب.. خطوة جديدة من الزمالك في قضية باتشيكو ناصر ماهر يوضح حقيقة طلبه تعديل عقده مع الزمالك كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات

وأكمل "الزمالك نادي عريق وحقق إنجازات كبيرة، ويعلم الجميع أن اسمه لامع، لذلك هذا تحدي كبير بالنسبة لنا ونكن له كل الاحترام، نحن على علم بقوة الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالة موسيماني قبل مباراة الذهاب؟ شارك معنا خبراته وكيفية مواجهة الزمالك".

المباراة أقيمت في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك ستيلينبوش الكونفدرالية
نرشح لكم
لتطوير الكرة النسائية.. توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة القدم في الجول يكشف سبب استبعاد حسام أشرف من قائمة الزمالك ضد مودرن سبورت الخليج لـ في الجول: محمد شريف مستمر حتى نهاية الموسم.. وهذا موقفنا من تجديد عقده كأس الأمم للناشئين - أنجولا تسحق إفريقيا الوسطى وتتأهل لملاقاة مصر في الملحق خبر في الجول - لن يكرر واقعة 2019.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر سبتمبر منع من ممارسة نشاط في الكرة.. اعتماد عقوبات في الدرجة الثالثة بعد الاعتداء على حكم مؤتمر الشناوي: الهلال لديه فريق جيد هذا الموسم.. وهدف الأهلي دائما أن يكون رقم 1 مؤتمر كولر: غير صحيح ظهورنا بشكل سيء أمام الهلال.. والمهم من المجموعات التأهل
أخر الأخبار
للمرة الثالثة في التاريخ.. الجولة 30 بالدوري الإسباني بدون أي فائز على ملعبه ساعة | الدوري الإسباني
سقط الجميع.. نابولي يهدر فرصة تقليص الفارق مع إنتر بالتعادل مع بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
لتطوير الكرة النسائية.. توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة القدم ساعة | الكرة المصرية
حارس برشلونة السابق يكشف حقيقة اشتباك ميسي مع لويس إنريكي ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب استبعاد حسام أشرف من قائمة الزمالك ضد مودرن سبورت ساعة | الكرة المصرية
الخليج لـ في الجول: محمد شريف مستمر حتى نهاية الموسم.. وهذا موقفنا من تجديد عقده ساعة | سعودي في الجول
الرئيس التنفيذي لـ ستيلينبوش: موسيماني شاركنا خبراته قبل مواجهة الزمالك "العريق" 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيل كوتيسا: حصرنا الاختيار بين 3 أو 4 أندية.. وسيحسم مسيره في الشهر الحالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة