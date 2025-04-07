مؤتمر سومر: علينا الفوز على بايرن ميونيخ في ألمانيا.. ونلعب أفضل في دوري الأبطال

حث يان سومر حارس مرمى إنتر فريقه على ضرورة الفوز على خصمه بايرن ميونيخ في ألمانيا.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وقال الحارس السويسري خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحتاج للكثير من الشجاعة ضد بايرن ميونيخ الذي يضغط بقوة، علينا اللعب بطريقتنا والاستحواذ على الكرة والفوز في ميونيخ".

وأضاف "لسنا سعداء بالتعادل مع بارما ولم نلعب جيدا، وأيضا لعبنا بشكل سيء ضد أودينيزي، صنع بارما وأودينيزي الكثير من الفرص، عادة ندافع بشكل جيد عندما نكون بكامل طاقتنا".

وتابع "علينا عدم ترك مسافات كبيرة بين خطوطنا ضد بايرن، نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا بشكل أفضل من الدوري الإيطالي".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكن أن تكون في قمة مستواك عندما تلعب كل 3 أيام".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري يوم 16 أبريل المقبل.