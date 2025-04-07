برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة اعتذاره عن عدم الاستمرار كعضو في مجموعة الأندية التي تشغل مقعدا في رابطة الدوري الإسباني.

الانسحاب جاء بعد بيان الرابطة والذي اعتبره برشلونة يكشف بعض التفاصيل عن المعلومات الاقتصادية التي زود النادي بها الرابطة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت التقدم بطعن ضد المجلس الأعلى للرياضة حول أحقية برشلونة في تسجيل داني أولمو وباو فيكتور ضمن قائمة الفريق.

واعتبر برشلونة أن تصريحات خافيير تيباس ضد النادي كانت محاولة لزعزعة استقراره.

وطالب برشلونة خلال بيانه من الرابطة الامتناع عن نشر أي تفاصيل أو بيانات تخص المعلومات التي يرسلها النادي إلى الرابطة سواء تم من قبلها أو من قبل شخص ينتمي إليها.

كما طالب برشلونة بالامتناع عن إعلان أي إجراءات أو مبادرات تتخذها الرابطة بحق النادي أو لاعبيه.

الطلب الأخير كان إزالة البيان المنشور من قبل الرابطة من موقعه.

وكان المجلس الأعلى للرياضة قد رفض قرار الرابطة بمنع تسجيل داني أولمو وباو فيكتور وقرر تسجيل الثنائي في قرار معارض لقرار الرابطة التي ترى أن وضع برشلونة المالي لا يسمح بذلك.