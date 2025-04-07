كانت عودة مؤقتة.. غياب لونين عن صفوف ريال مدريد

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

أندري لونين

سيغيب أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

يأتي ذلك على الرغم من استدعائه لخوض مباراة فالنسيا السابقة في الدوري الإسباني.

وتواجد لونين في هذه المباراة بحقن مسكنة حسب صحيفة ماركا، بينما سيضطر للغياب المدة الطبيعية لإصابته، والتي تقارب شهر.

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ولجأ ريال مدريد لهذا الخيار في ظل إصابة تيبو كورتوا، الذي لم يكن جاهزا لخوض مباراة فالنسيا، ثم عاد في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد أرسنال على ملعب الإمارات في لندن، غدا الثلاثاء 8 أبريل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر الميرينجي أمام فالنسيا 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

الخسارة تركته برصيد 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي تعادل مع ريال بيتيس في نفس الجولة 1-1.

أندري لونين الدوري الإسباني ريال مدريد
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