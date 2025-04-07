مؤتمر أنشيلوتي: سنحاول الدفاع جيدا أمام كرات أرسنال الثابتة.. ونفكر في مركز فالفيردي

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مارتن أوديجارد أصبح يمتلك حاليا الشخصية والشجاعة اللازمة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أرسنال غدا الثلاثاء على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق سيكون بحاجة إلى الشخصية غدا وأن نقدم أفضل ما لدينا".

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وواصل "صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس؟ لم أتحد معه ولا أحتاج إلى ذلك، أعرف أن بإمكانه اللعب بشكل أفضل ولكن في كل مرة لا يكون كذلك يصبح أفضل في المباراة التالية".

وكشف "فكرنا فيمن سينفذ ركلات الجزاء وسنهتم بذلك الأمر غدا".

وتابع "كل ما أطلبه من اللاعبين هو التحضير بشكل جيد للمباراة، سنواجه خصما متكاملا ويلعب بدفاع متأخر بشكل جيد ويهتم بالتحولات ولذلك يجب أن يكون لدينا نهج محدد وننفذه".

وأردف "فالفيردي يلعب جيدا كظهير أو وسط ملعب وسنرى أين يفيد الفريق أكثر".

وأكمل "بالطبع أؤمن بقدرتنا على تحقيق البطولات في الموسم الحالي وإما لم أكن لأتواجد هنا وكنت سأفكر في العطلة، نحن هنا لنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة ويجب أن نحاول الفوز وإذا لم تسر الأمور جيدا سنفكر بالموسم المقبل".

وشدد "الناس سئمت من تواجدي في ريال مدريد؟ ربما ولكن ما يهم هو أن أهم شخص لم يسئم من ذلك وهو من يمكنه التغيير وأهم شخص في النادي".

وأضاف "لا يجب أن نفكر في الانتقادات لأننا نلعب كل 3 أيام، بعد فالنسيا فكرنا مباشرة في كيفية التحضير لمواجهة أرسنال، لدينا 90 دقيقة مهمة ولكنا لن تكون الحاسمة لأن هناك 90 دقيقة أخرى في سانتياجو برنابيو".

واستمر "أرسنال فريق خطير جدا في الكرات الثابتة وسنحاول الدفاع بأفضل طريقة ممكنة ولكننا أيضا يمكننا التسبب في الأذى من الكرات الثابتة وهذا شيء مهم".

وعن مارتن أوديجارد قال: "أوديجارد لاعب شاب والموهبة التي يملكها حاليا هي نفسها التي امتلكها في سن الـ 16 وأصبح لديه الشخصية والشجاعة ليصبح واحد من الأفضل في أوروبا، لم يكن هناك مساحة ليثبت جودته وقرر الرحيل إلى مكان آخر ليحصل على الفرصة وقد ذهب لأحد أفضل الفرق".

وأضاف "أنا ممتن لما قاله أرتيتا عني، لقد أخذ ذلك الفريق إلى القمة وبنى فريقا متكاملا، هناك الكثير من فرق أوروبا الذين يفعلون أشياء بشكل جيد ولكن القليل فقط متكاملون مثل أرسنال".

وأتم "من الصعب دائما أن تطلب 100%، إذا كانت عقليتك متكاملة فلن تكون حالتك البدنية كذلك، هذا الموسم التدوير كان مهما جدا أكثر من المعتاد، في المباراة الماضية أرحنا راؤول أسينسيو لأنه شعر بالتعب والإصابات منعتنا من التدوير اللازم ولكن الفريق يقوم بعمل جيد".

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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