كأس الأمم للناشئين - أنجولا تسحق إفريقيا الوسطى وتتأهل لملاقاة مصر في الملحق

سحق منتخب أنجولا منافسه منتخب إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

تقدم منتخب أنجولا بهدف لوكاس من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 26 أضاف دينسيل ليون الهدف الثاني بعد تمريرة من جايدن بونا.

وعاد ليون وسجل الثالث بعد تمريرة إليسو فرانسيسكو في الدقيقة 63.

وبعدها بدقيقة واحدة سجل جايرو موانيا الرابع بعد تمريرة من لوكاس.

واستمر الحفل بالخامس من ليون في الدقيقة 69، بصناعة جايدن بونا.

وقلصت إفريقيا الوسطى الفارق بهدف أنان أوتو في الدقيقة 90، ولكن رد موانيا بالسادس في الدقيقة 92.

بذلك تحتل أنجولا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل إفريقيا الوسطى المجموعة بلا نقاط.

بينما تغلب منتخب كوت ديفوار على مالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب مالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر كان قد فاز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بذلك الفوز أنهى منتخب مصر مجموعته في المركز الثالث خلف جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بعد خسارته أمام الفريقين.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم للناشئين، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث في ملحق مؤهل للبطولة.

وسيلعب منتخب مصر في الملحق مع منتخب أنجولا بصفته صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة يوم 12 أبريل.

ويقام كأس العالم تحت 17 عاما خلال العام الجاري في قطر.