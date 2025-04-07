خبر في الجول - لن يكرر واقعة 2019.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر سبتمبر

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 19:08

كتب : محمد جمال

شعار اتحاد الكرة

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم قراره بشأن إقامة معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة هو من رفض فكرة إلغاء معسكر المنتخب في يونيو، نظرا لغياب عدد كبير من اللاعبين ومنهم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

ويغيب كل هؤلاء عن صفوف الفراعنة بسبب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأبلغ اتحاد الكرة حسام حسن المدير الفني للمنتخب بأنه لا يريد تكرار ما حدث في سبتمبر 2019 حين تم إلغاء المعسكر وأثر على تصنيف المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022.

والأقرب لمواجهة منتخب مصر في يونيو هو منتخب جزر القمر، والأرجح أن يقام المعسكر في القاهرة.

وتم عرض عدد من المنتخبات الأخرى من التصنيف الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر قد فاز على إثيوبيا 2-0 ثم على سيراليون 1-0 خلال توقف مارس، في الجولتين الخامسة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفوز الخامس للفراعنة في 6 جولات، رفع رصيدهم إلى 16 نقطة على الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، و8 نقاط عن سيراليون.

اتحاد الكرة منتخب مصر حسام حسن
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