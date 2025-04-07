دورتموند يعلن غياب شلوتربيك حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بوروسيا دورتموند إصابة لاعبه نيكولاس شلوتربيك بقطع في غضروف ركبته اليسرى.

نيكو شلوتيربيك النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وأشار دورتموند إلى أن المدافع الألماني سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

الضربة ستكون موجعة لدورتموند الذي يستعد لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مواجهة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

ويلتقي دورتموند مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل دورتموند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

المدافع صاحب الـ 25 عاما لعب 37 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وصنع 6 أهداف.