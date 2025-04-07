منع من ممارسة نشاط في الكرة.. اعتماد عقوبات في الدرجة الثالثة بعد الاعتداء على حكم

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة المسابقات بشأن الاعتداء على حكم في مباراة في دوري الدرجة الثالثة بين مركز شباب كفر بولين وفريق بدر.

واعتدى لاعبو كفر بولين على حكم المباراة بعد تسجيل فريق بدر هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1، بسبب استمراره للعب حينما سقط أحد لاعبي كفر بولين.

واتخذ الحكم القرار بسبب كثرة سقوط لاعبي كفر بولين.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات التالية:

شطب أحمد طارق وفتحي عبد المقصود وفتحي عمارة لاعبي كفر بولين بعد الاعتداء على حكم مباراة فريق بدر وغرامة 10 آلاف جنيه.

بالإضافة إلى شطب عبد القوي صبحي مدير الجهاز وحمدي صلاح المدير الإدارة ومحمود خليل إخصائي الفريق ومحمد سمير صبحي إداري الفريق ومنعهم من ممارسة أي نشاط في كرة القدم.

وغرامة مركز شباب كفر بولين 50 ألف جنيه لاقتحام جماهيره أرض الملعب ونقل مباريات الفريق خارج محافظة البحيرة لنهاية الموسم وعدم قيده للاعبين إلا بعد سداد الغرامات المقررة.