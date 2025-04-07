مؤتمر كومباني: لا أضمن تواجد نوير وكومان في الإياب.. وسنعوض موسيالا بالحلول الجماعية

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

يرى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أنه سيحاول تعويض غياب جمال موسيالا عن طريق الحلول الجماعية.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة إنتر غدا الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "يجب أن نحترم أن العديد من المناقشات تحدث قبل إعلان أسطورة كتوماس مولر رحيله من النادي، أنا مهمتي فقط التأكد من التدريبات وأننا نتخذ الخيارات الصحيحة حول من يلعب ومن لا يلعب".

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وواصل "الإصابات؟ ننظر إلى الأمام وإلى اللاعبين المتوقع مشاركتهم وعلى ضرورة جلب نتيجة جيدة لنا، ولا أريد الشكوى أو تغيير أهدافنا بسبب التغييرات وتفكيري ينصب فقط على ما يمكننا فعله إذا قدمنا أفضل ما لدينا".

وتابع "لا أريد كشف الكثير من المعلومات ولكننا لعبنا بالفعل في السابق بدون موسيالا ويمكننا إيجاد الحلول ومن ضمنها حلول مبتكرة، لا يمكننا تبديله بلاعب مثله تماما ولذلك يجب التفكير في الأمر بطريقة جماعية".

وشدد "إنتر فريق خطير وليس فقط في المرتدات لأنهم يبنون اللعب بشكل جيد وأيضا في الكرات الثابتة التي يسجلون كثيرا منها، ولديهم لاعبين رائعين ولكن لدينا أيضا ونحن نسجل العديد من الأهداف مثلهم".

وأضاف "قوة إنتر الدفاعية؟ لا يمكنك دائما تسجيل الكثير من الأهداف ضد ليفركوزن أيضا ولكن يجب أن تؤمن بنفسك ولدينا الشخصية والقلب وأظهرنا ذلك ضد ليفركوزن وما يمكننا فعله هو الأهم يجب أن نكون جاهزين وأن نظهر شخصيتنا".

وأتم "لا أعرف ما إذا كان نوير وكومان سيكونان متاحان في مباراة الإياب ولا أريد وضع أي ضغط عليهما".

بايرن ميونيخ إنتر فينسنت كومباني
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