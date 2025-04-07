مؤتمر ساكا - عن مستقبله في أرسنال وحلم الكرة الذهبية.. وانتصارات ريال مدريد المتأخرة

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

عبر الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا جناح أرسنال الإنجليزي عن رغبته في البقاء ضمن صفوف الجانرز.

وتحدث ساكا عن مستقبله في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "بقى لي عامان في عقدي، وأريد الفوز بالألقاب وأنا أرتدي شعار أرسنال".

وأكمل: "شاهدت حب الجماهير بعد عودتي، أعتقد أن علاقتنا جيدة، أنا سعيد هنا وأريد تحقيق الانتصارات مع أرسنال".

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ويستضيف أرسنال منافسه ريال مدريد على ملعب الإمارات في لندن مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساكا هدفا في شباك فولام في الدوري بغد غياب طال لمدة أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

وعن الإصابة، رد ساكا معلقا: "الإصابة كانت صعبة وفي وقت سيء في الموسم".

كما كشف ساكا عن حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية: "الكرة الذهبية حلمي وحلم الكثير من اللاعبين، وأنا أعمل بجد لأقدم أفضل ما لدي لفريقي".

واعترف ساكا بقوة منافسه في دوري الأبطال: "شاهدنا الكثير من مباريات ريال مدريد وحللنا أداءه، ورأينا عودتهم وانتصاراتهم المتأخرة التي حققوها، يتميزون بالجودة في الثلث الهجومي".

وأتم حديثه عن المواهب التي تنتجها أكاديمية أرسنال: "هذا هو أرسنال، آمل أن نواصل ذلك لنوفر المزيد من المال.".

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