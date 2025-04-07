مؤتمر أرتيتا: أدعو الجماهير للعب معنا أمام ريال مدريد.. وجيل 2006 مصدر إلهام لنا

رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال اعتبار خسارة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني نقطة إيجابية لفريقه قبل مواجهتهما في دوري الأبطال.

ويستضيف أرسنال منافسه ريال مدريد على ملعب الإمارات في لندن مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "لا يمكنني تحليل أداء ريال مدريد إلا في سياق مواجهتي لهم، سنرى ما سيحدث".

وخسر ريال مدريد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني.

وتحدث أرتيتا عن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد: "إنه مصدر إلهام كبير وتاريخي في دوري أبطال أوروبا، حقق إنجازات تفوق أي شخص، وبإمكانه مساعدة لاعبيه على الفوز".

وتوج أنشيلوتي بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بينهم 3 ألقاب مع ريال مدريد في مواسم 2013 - 2014، و2021 - 2022، و2023 - 2024.

ودعا أرتيتا جماهير أرسنال لدعم الفريق في المدرجات: "أشجع الجماهير على الذهاب إلى الملعب غدًا للعب المباراة معنا وليس للمشاهدة".

وعن فوز أرسنال أمام ريال مدريد عام 2006، رد أرتيتا: "إنه مصدر إلهام بلا شك، نطمح إلى تحقيق ما فعله ذلك الجيل."

وحقق أرسنال الفوز على حساب ريال مدريد عام 2006 بهدف نظيف على ملعبه قبل التعادل في مدريد سلبيا ليتأهل الجانرز إلى نصف النهائي.

وخسر أرسنال اللقب في المباراة النهائية أمام برشلونة بنتيجة 2-1.

وكشف المدير الفني لأرسنال عن موقف بوكايو ساكا جناح الفريق: "إنه في وضع أفضل بكثير، تحسن وخاض دقائق لعب ويتأقلم مع ذلك بشكل ممتاز".

وسجل ساكا هدفا في شباك فولام في الدوري بغد غياب طال لمدة أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

كما أكد أرتيتا أنه اختار بديل جابرييل في قلب الدفاع، ولكن رفض الكشف عن أي تفاصيل.

وانتهى موسم مدافع أرسنال جابرييل ماجاليس بسبب الإصابة في العضلة الضامة والتي تتطلب الخضوع لعملية جراحية.