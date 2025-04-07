ميرور: دي بروين قد يزامل ميسي في إنتر ميامي

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

دي بروين - ميسي

ذكرت جريدة ميرور أن كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأعلن دي بروين رحيله من مانشستر سيتي عقب نهاية عقده في صيف 2025.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
لاعب سيتي: نثق في قدرتنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز سلوت يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد وست هام فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المحتمل أن يكون هذا الخيار أكثر جاذبية من الانتقال إلى السعودية، الأمر الذي قد يُصب في مصلحة إنتر ميامي الذي يتطلع إلى التفاوض مع دي بروين، حسب التقرير.

يذكر أن دي بروين تزامل مع رياض محرز وإيمريك لابورت في مانشستر سيتي قبل انتقالهما إلى السعودية.

أعلن دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وانضم كيفن إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

وكتب دي بروين رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاءت كالتالي:

عند رؤية هذه الرسالة، ربما تدركون ما فحواها، لذا سأدخل مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه هي أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي.

ليس من السهل الكتابة عن شيء كهذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.

قادتني كرة القدم إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة، سعيت وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي.

هذه المدينة، وهذا النادي أعطاني الناس كل شيء، ولم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء، وبالفعل فزنا بكل شيء.

سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع.

أنا وسوري وروما وماسون (أولاده) وميشيل (زوجته) ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا.

سيبقى مانشستر في ذاكرة أطفالنا للأبد، والأهم من ذلك في قلوبنا جميعًا، وسيبقى دائمًا موطننا.

لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والجهاز الفني وزملائنا وأصدقائنا وعائلاتنا على هذه الرحلة التي استمرت 10 سنوات.

لكل قصة نهاية. لكن هذا الفصل كان بلا شك الأفضل.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كيفن دي بروين ليونيل ميسي إنتر ميامي
نرشح لكم
خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة سولشاير يطالب بشكتاش بضم كانتي تقرير: مانشستر سيتي وليفربول يتصارعان على ضم راتيو لاجازيتا ديلو سبورت: سباق بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ للتعاقد مع هنريكي فوت ميركاتو: نيوم السعودي يفاوض دي بروين.. وهذا موقف نجم سيتي
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يطير إلى آسيا عقب نهاية الموسم 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"استفسرنا عن عن الأحداث غير المقبولة".. كاف يجتمع مع 16 ناديا من أجل السلامة والأمن ساعة | الكرة الإفريقية
عودة طارق حامد بعد غياب أكثر من 7 أشهر ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - مثل فريق القدم.. برشلونة يعيد فينسنت جيرارد من الاعتزال ساعة | كرة يد
القبض على مشجع يونايتد الذي صفع جريليش في دربي مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة داني أولمو ساعة | الدوري الإسباني
مرموش يتوج بجائزة الأفضل في مانشستر سيتي خلال مارس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
من أجل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يقرر فتح أبواب الاستاد بالمجان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 2 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة