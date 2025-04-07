اتحاد الكرة: اعتماد أجندة المنتخب في يونيو.. وتفويض أبو ريدة لمناقشة تصور الموسم المقبل

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سيراليون - محمد صلاح

وافق اتحاد الكرة على برنامج المنتخب الوطني الأول في الأجندة الدولية شهر يونيو المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين، تفويض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع أندية القسمين الأول والثاني لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة رسميا عن قرارات الاتحاد التي جاءت كالتالي:

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- الموافقة على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

- تفويض هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بدعوة أندية القسمين الأول والثاني لاجتماع لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل.

- إقامة ثلاثة ورش عمل خلال شهر مايو المقبل لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين، مع توجيه الدعوة لمسؤولي قطاعات الناشئين في الأندية والفروع، ويتولى وليد درويش عضو مجلس الإدارة عرض التوصيات النهائية للورش قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد.

- تفويض المدير التنفيذي باعتماد قرارات سفر الحكام المُكلفين بإدارة مباريات من قبل كل من: الفيفا، الكاف، أو الاتحادات الوطنية، والتى لا يتحمل الاتحاد فيها أى أعباء مالية.

- تكليف علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

- اعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح، والتي تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإرسالها إلى الفيفا للاعتماد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

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