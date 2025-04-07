قبل كأس العالم للأندية.. اتحاد الكرة يعلن فترات القيد للموسم الجديد

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم

اعتمد اتحاد الكرة فترات القيد للموسم الجديد 2025 - 2026.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين، أن تكون فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.

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- القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.

- قوائم الإضافة تُغلق في منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.

وينطلق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

كما قرر اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:

• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.

• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.

• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو

- البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025

- ⁠اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.

وقرر الاتحاد تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.

اتحاد الكرة الدوري فترات القيد
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