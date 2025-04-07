بايرن يفقد كومان أمام إنتر
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 14:44
كتب : FilGoal
من المرجح أن يغيب كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
ويحل إنتر ضيفا على بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كومان سيغيب عن مباراة الثلاثاء لأنه لم ينجح في التعافي الكامل من إصابته في قدمه.
وشارك كومان في حصة تدريبية فردية قصيرة يوم الاثنين، لكنه لم يتمكن من التدرب مع الفريق بعد.
وشهد مران الاثنين مشاركة هاري كين وليون جوريتسكا بشكل طبيعي مما يعني جاهزيتهما لمواجهة إنتر.
فيما يسابق مانويل نوير الزمن ليكون جاهزا لمباراة الإياب ضد الفريق الإيطالي.
وتقام مباراة الإياب في ألمانيا الأسبوع المقبل.
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