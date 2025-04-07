ناصر ماهر يوضح حقيقة طلبه تعديل عقده مع الزمالك

نفى ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك ما تردد مؤخرا عن طلبه تعديل عقده.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: "لا صحة إطلاقا عن ما تردد خلال الساعات الماضية بطلبي تعديل عقدي مع نادي الزمالك".

وأكمل "من اللحظة الأولى داخل جدران القلعة البيضاء أحترم تعاقدي وشرف لي ارتداء القميص الأبيض ومشاهدة حب الجماهير العظيمة لي منذ تواجدي بالفريق وحتى الآن".

وأضاف "لا أفكر في زيادة الأثقال على نادي الزمالك وتحميله أي أمور مالية إضافية".

وأتم "أحترم تعاقدي مع النادي ومستمر مع الفريق ولا صحة تماما لطلبي تعديل عقدي".

وانضم ناصر ماهر إلى الزمالك في يناير 2024 قادما من مودرن سبورت "فيوتشر سابقا".

ولعب ناصر هذا الموسم 6 مباريات في الدوري سجل هدفا وصنع آخر، و3 مباريات في الكأس و3 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية سجل خلالهم هدفا، بالإضافة إلى مباراتي السوبر المصري ومباراة السوبر الإفريقي.

وتوج ناصر ماهر مع الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على حساب الأهلي بركلات الترجيح.