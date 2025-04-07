مبابي يتحدث عن علاقته بـ فينيسيوس واللحظة الأفضل مع ريال مدريد.. وحلم تحول لحقيقة

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي ضد برشلونة في السوبر الإسباني

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن تفاصيل تشجيعه للفريق الملكي في صغره، وكذلك رفضه للعروض المالية الكبيرة قبل الانضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وأوضح مبابي في حواره مع صحيفة "إل أوبجيتيفو" الإسبانية: "لم يكن قرارًا صعبًا الاختيار بين ريال مدريد والمال بالنسبة لي أردت اللعب في البرنابيو مرتديًا قميص الفريق والناس يهتفون باسمي. المال مهم لرعاية عائلتي، لكن الأهم هو أن أكون سعيدًا".

مبابي تحدث عن تشجعيه للملكي: "بدأ تشجيعي لريال مدريد مع زيدان فهو قدوتنا كلاعب فرنسي، وبعد ذلك مع وصول كرستيانو رونالدو قدوتي الأخرى، إنه أفضل نادي في العالم، يتمتع بهالة لا يتمتع بها أي نادي آخر، كان لديّ حلمٌ تحول لاحقًا إلى هدف، والآن أصبح حقيقة".

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وعن شعوره بالضغط من اللعب في ريال مدريد، رد: "أشعر بالمسؤولية تجاه ارتداء القميص الأبيض، هناك دائمًا مسؤولية لتمثيل فريق، ولكن الأمر أكثر أهمية في ريال مدريد، وأدرك تمامًا التاريخ الذي يمثله شعار النادي"

حوار مبابي مع الصحيفة هو الأول له باللغة الإسبانية منذ انضمامه إلى الفريق الملكي مطلع هذا الموسم

واختار مبابي اللحظة الأفضل حتى الآن مع ريال مدريد: "هدفي الأول في سانتياجو برنابيو ضد ريال بيتيس في الأول من سبتمبر، وأيضا الهاتريك في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، لكن هدفي الأول هي اللحظة الأفضل لأنني لأول مرة أشعر بما كنت أتمنى تحقيقه في صغري."

وعن ما يتردد حول علاقته السيئة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور: "لدي علاقة جيدة مع فينيسيوس جونيور، لا أتخيل ريال مدريد بدونه، أتيت إلى هنا مع فكرة أنني سألعب بجواره".

وفضل مبابي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية: "سأختار الفوز بدوري أبطال أوروبا، الهدف هو التتويج بالألقاب وصناعة التاريخ مع ريال مدريد."

وتحدث مبابي عن فترة طفولته: "لم أكن استثنائيا في صغري، كنت مجرد شخص عادي لديه حلم، طفولتي كانت طبيعية، رغم أن العديد من الناس قد يعتقدون خلاف ذلك.".

وأتم: "في سن 12 عاما، حاول ريال مدريد التعاقد معي، لكني لم أكن مستعدا لمغادرة بلادي في سن صغير."

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