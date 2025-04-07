كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 13:15

كتب : محمد سمير

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة مواعيد منافسات ثمن نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري بمشاركة الأهلي والزمالك.

وكان فريقا الأهلي والزمالك حسما التأهل في الصدارة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات.

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وتأتي مواعيد ثمن النهائي كالآتي:

الثلاثاء 8 أبريل

الأهلي × مياكين الكاميروني (3 عصرا)

الزمالك × أومنيسبورتس الإيفواري (7 مساء)

وكان الزمالك قد حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من السجون الكيني ونافال النيجيري وسبيكينج ستارز البوتسواني.

أما الأهلي فتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على البنك الكيني وسوكوسيم السنغالي وكلوب لا لوي الكونغولي.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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