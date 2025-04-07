بونو: واجهت ريال مدريد كثيرا قبل كأس العالم للأندية.. ولا توجد مباريات سهلة

أعرب ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب عن حماسه لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ياسين بونو النادي : الهلال الهلال

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية في منتصف يونيو المقبل.

ويقع الهلال السعودي في مجموعة تضم ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وقال ياسين بونو حارس مرمى الهلال عبر موقع فيفا الرسمي: "نشعر بالفخر في الهلال كناد وكلاعبين بالمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد ونتطلع لتقديم أداء يليق بالهلال".

أما عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة فأجاب "لعبت ضدهم كثيرا ولدي العديد من الأصدقاء في الفريق، ودائما ما التقيت بجماهيرهم في شوارع إسبانيا، لطالما احترمت النادي وجماهيره".

وشدد "واجهت فرقا عظيمة طوال مسيرتي، ويشرفني أن يكون ريال مدريد واحدا منها، ويشرفني أن ألعب مجددا ضدهم بقميص الهلال وهو ناد عالمي شهير".

أما عن رأيه في المجموعة فأوضح "لا توجد مباريات سهلة في كرة القدم الحديثة، وهذا ينطبق بالتأكيد على مونديال الأندية، نريد أن نصل إلى أبعد مدى ممكن، كلاعب مغربي في كأس العالم أطمح للوصول إلى مستوى لم أبلغه من قبل".

وبسؤاله عن خبرات كأس العالم 2022 قال بونو: "المشاركة في المونديال جزء بالغ الأهمية في مسيرة كل لاعب، والخبرة التي اكتسبتها منها ستكون عاملا إضافية يمكن للفريق الاستفادة منه".

أما عن احتمالية مواجهة أحد الفرق التي مثلها من قبل فأجاب مبتمسا "بصراحة أفضل عدم مواجهة أي من الوداد أو أتليتكو مدريد في الأدوار المقبلة حال التأهل، لكن أتمنى أن يحقق الثنائي الأفضل والوصول لأعلى مستوى".

وتابع "كأس العالم تجمع ثقافات متعددة من جميع أنحاء العالم في بلد واحد وملعب واحد، فأنا متأكد من أن الأجواء ستكون رائعة".

وكشف بونو "ندرك قيمة الجماهير وأهميتها بالنسبة لنا انطلاقا من مكانتنا في العالم العربي، وتسعى الفرق الكبيرة للوصول إلى جمهور أوسع في بطولة مثل كأس العالم للأندية، لدينا بالفعل جماهير في مختلف القارات، ومشاركتنا تعد أمرا إيجابيا لهم".

واختتم بونو تصريحاته "يشرفني تمثيل الهلال في هذه البطولة وإن شاء الله سنقدم أفضل ما لدينا".