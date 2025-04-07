أشرف صبحي: نشعر بالفخر لاستضافة السعودية مونديال 2034.. ورؤيتنا الأولمبية وفقا للإنفاق

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة المصري - بدر القاضي نائب وزير الرياضة السعودي

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري باستضافة السعودية كأس العالم 2034 خلال حضوره فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي بالسعودية.

وأوضح أشرف صبحي أن هذه الاستضافة ستؤثر في البنية الأساسية والسياحة الرياضية.

وكشف وزير الرياضة المصري عن وضع رؤية أولمبية منذ عام 2014 تستهدف الحصول على عدد ميداليات بناء على حجم الإنفاق.

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وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جلسته في منتدى الاستثمار الرياضي: "نشعر نحن العرب بالفخر بأن السعودية ستستضيف كأس العالم 2034 وستؤثر هذه الاستضافة في البنية الأساسية والسياحة والتعليم، وتعكس الصورة الحقيقية للسعودية والمنطقة".

وتابع "نستثمر في مصر بالمنشآت والأصول والخدمات والتقنية والسياحة الرياضية وكلها في قلب الإدارة الرياضية لدينا في الوزارة برفقة القطاع الخاص".

وكشف صبحي "القطاع الرياضي المصري في تطور منذ 2014 وأصبح بهوية مختلفة تماما وحوّل شكل الهوية الرياضية الشبابية في مصر ويرتبط بالمستوى الدولي في مجالات مختلفة".

وأضاف "حجم الاستثمار الدولي الرياضي حول العالم 844 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الاستثمار في استضافة الأحداث الرياضية 266 مليار دولار على المستوى الدولي حسب بحث منشور في 2024".

وواصل وزير الرياضة المصري "تتداخل استضافة الأحداث بشكل مباشر في الناتج المحلي للبلد المستضيفة للفعاليات الرياضية، ففي أمريكا على سبيل المثال تشكل الرياضة 3% من الناتج المحلي".

وأردف "تطوير كرة القدم وضعناه بشكل منعزل مع اتحاد اللعبة في مصر عن بقية الاتحادات الرياضية الأخرى".

وكشف "نستهدف عدد ميداليات يتناسب مع حجم الإنفاق، في أولمبياد طوكيو توقعنا الخروج بـ 5 ميداليات وحققنا 6 في النهاية".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "رؤيتنا الأولمبية وضعناها منذ 2018 واستهدفنا في أولمبياد طوكيو وباريس ولوس أنجلوس المقبلة في 2028".

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