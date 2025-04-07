لتبادل الخبرات.. أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الفرنسي ويهديه قميص المنتخب

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة وفيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي

استقبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، نظيره الفرنسي فيليب ديالو في مقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

واصطحب أبو ريدة رئيس الاتحاد الفرنسي في جولة تفقدية للمقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية.

وتناقش أبو ريدة وديالو حول سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في تطوير كرة القدم.

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وكشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة نقلا عن هاني أبو ريدة على أهمية التعاون مع الاتحاد الفرنسي لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأعرب فيليب ديالو عن إعجابه الكبير بالتطور الذي يشهده الاتحاد المصري، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها والبنية التحتية الحديثة.

وأهدى أبو ريدة درع الاتحاد المصري وقميص المنتخب الوطني لنظيره الفرنسي معربا عن سعادته الكبيرة بالزيارة.

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اتحاد الكرة هاني أبو ريدة فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي
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