اتحاد جدة يطالب بطاقم تحكيم أجنبي ضد الفتح

طلبت إدارة نادي اتحاد جدة بإسناد مباراته ضد الفتح لطاقم تحكيم أجنبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح يوم 17 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور قدمت طلبًا بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، إضافة حكم تقنية الفيديو المساعد VAR.

يشار إلى أن مواجهة اتحاد جدة والعروبة المقررة الخميس المقبل سيديرها طاقم تحكيم أجنبي بعد أن اشترطت إدارة اتحاد جدة إحضار الصافرة الأجنبية.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا في يوليو الماضي جدَّد فيه اشتراط التقدُّم قبل 14 يومًا من موعد المباراة في حالة الرغبة بطاقم تحكيم أجنبي، مبينًا أن تكلفة 4 حكام تبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوَّن من خمسة حكام إلى 219 ألفًا.

وجاء في البيان كذلك "عند رفع الناديين طلب جلب حكام أجانب من أجل المباراة نفسها، يُقبَل الطلب المرسل أولًا، وتعاد الرسوم إلى النادي الآخر، وعند تعذُّر وصول الطواقم الأجنبية بسبب ظروف قاهرة، يتم تكليف حكام سعوديين مع إعادة المبلغ.

وأضاف "ويجوز للنادي مقدِّم الطلب إلغاءه قبل 7 أيام على الأقل من موعد المباراة، كما يحق للنادي الآخر، إن كان قد سبق وأرسل طلبًا مكتمل الشروط للمواجهة نفسها، الاحتفاظ بحق استمرار طلبه".