سلة - أحمد عمر: مواجهة استاد مالي كانت صعبة.. وأنس أسامة ليس سليما بنسبة 100%

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 11:27

كتب : عمرو عبد المنعم

أنس أسامة - فريق الاتحاد كرة سلة

اعترف أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة بعدم ظهور الفريق بشكل جيد أمام استاد مالي بالأخص في الشوط الأول.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على استاد مالي بنتيجة 72-69 في الجولة الثانية، كما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60 في المباراة الافتتاحية.

وقال أحمد عمر لـ FilGoal.com: "الحمد لله على الفوز أمام استاد مالي لكن الأداء لم يكن جيدا أول 25 دقيقة أي في الشوط الأول بجانب نصف الفترة الثالثة، وكانت مباراة صعبة جدا".

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وشدد "لم نتعامل مع مواجهة استاد مالي عقليا بشكل جيد وربما لم نتوقع أن يكون الفريق عنيدا لهذه الدرجة".

وكشف أحمد عمر "أنس أسامة تعرض لإصابة قبل يوم من مباراة الفتح في الجولة الافتتاحية، أنس يشارك لكنه ليس سليما بنسبة 100% ولم أتمكن من منحه راحة أمام استاد مالي بسبب صعوبة المواجهة".

واختتم المدير الفني للاتحاد تصريحاته "أشكر الجماهير التي حضرت المباراة لتدعيمنا وتشجيعنا لأنهم منحونا دفعة قوية خلال اللقاء الذي نجحنا في حسمه بالنهاية وأتمنى إن شاء الله التوفيق في المقبل".

ويواجه الاتحاد السكندري فريق ريفرز هوبرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.

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