أدار القمة المصرية.. إسكاس حكما لمواجهة برشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين النرويجي إسبن إسكاس حكما لمواجهة برشلونة أمام دورتموند.

ويستضيف برشلونة فريق دورتموند مساء الأربعاء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن أدار إسكاس مباراة واحدة لكل فريق بين برشلونة ودورتموند في دوري الأبطال هذا الموسم.

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وتغلب برشلونة وقتها على رد ستار بلجراد بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق دورتموند الفوز على سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان إسكاس قد أدار القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في المرحلة الأولى من دوري هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأدار إسبين إيسكاس مباراة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، وتواجد أيضا مساعديه جان إيريك إنجان، وإسحاق باشيفكين لإدارة المباراة.

كما سبق وأدار الحكم النرويجي إيسكاس نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 بين فرنسا وألمانيا.

وهذا الموسم أدار إسكاس ست مباريات في دوري أبطال أوروبا أبرزهم انتصار ليفربول على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما آخر مبارياته في دوري الأبطال كانت انتصار إنتر على فينورد بهدفين في ثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا برشلونة دورتموند إسبن إسكاس
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