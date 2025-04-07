كرة سلة - شوشة: تأثرنا أمام استاد مالي بسبب الافتتاح.. ورسالة لجماهير الاتحاد

أعرب يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة عن سعادته بتحقيق الفريق لثاني انتصاراته في مرحلة المجموعات بالدوري الإفريقي TheBal في نسخته الخامسة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على استاد مالي بنتيجة 72-69 في الجولة الثانية، كما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60 في المباراة الافتتاحية.

وقال يوسف شوشة لـ FilGoal.com: "في البداية الحمد لله على الانتصار أمام استاد مالي، وتأثرنا بخوض الجولة الافتتاحية في وقت متأخر ثم في اليوم التالي مبكرا لعبنا المباراة الثانية ولذلك كانت هناك عملية تدوير مستمرة من المدير الفني".

وشدد شوشة "لعبنا بشكل جيد في الفترة الرابعة ونجحنا في تحقيق الفوز الثاني وأتمنى استمرار الانتصارات إن شاء الله".

واختتم شوشة تصريحاته "أشكر جماهير الاتحاد التي حضرت لمشاهدة المباراة ورسالتي لهم أننا لن نرضى إلا بالحصول على المركز الأول في التصفيات ثم حصد اللقب في النهاية".

ويواجه الاتحاد السكندري فريق ريفرز هوبرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.