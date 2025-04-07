ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام تورنتو بالدوري الأمريكي.. ويحطم رقم إيجوايين

تعادل إنتر ميامي أمام تورنتو بهدف لكل منهما ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وبذلك تعادل إنتر ميامي للمرة الثانية خلال ست مباريات خاضهم الفريق هذا الموسم في الدوري.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف إنتر ميامي الوحيد قبل ثواني من ختام الشوط الأول.

GO LA ZO DE LEO MESSI 💥🐐 pic.twitter.com/GJMqCLqOwe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2025

وكان ميسي قد سجل هدفا في الدقيقة 39 قبل أن يتم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفيديو بسبب خطأ قبل التسجيل.

ورفع ميسي رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم وبفارق 3 أهداف عن صدارة ترتيب الهدافين.

وبات ميسي أكثر لاعب في تاريخ إنتر ميامي مساهمة في الأهداف بالدوري الأمريكي بـ 44 هدفا متفوقا على مواطنه جونزالو إيجوايين.

ولم يذق إنتر ميامي طعم الخسارة في الدوري هذا الموسم ويتواجد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

بينما كولومبوس كرو يتصدر ترتيب القسم الشرقي بـ 15 نقطة.

ويلعب إنتر ميامي فجر الخميس المقبل أمام لوس أنجلوس في إياب ربع نهائي بطولة كأس كونكاكاف.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بخسارة إنتر ميامي بهدف دون مقابل.

تحطيم رقم إيجوايين

بات ميسي أكثر لاعب مساهمة تهديفية في تاريخ إنتر ميامي بالدوري الأمريكي برصيد 44 هدفا بعد هدفه في شباك تورنتو.

وتفوق ميسي بذلك على جونزالو إيجوايين.

وحقق ميسي رقمه الجديد في 38 مباراة أقل من إيجوايين.