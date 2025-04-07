هاتريك يليق بأسطورة يونانية.. بافليديس يقود بنفيكا لسحق بورتو برباعية مكررة

اكتسح بنفيكا مستضيفه بورتو على ملعبه دراجاو في كلاسيكو البرتغال بالفوز 4-1 مكررا نتيجة الدور الأول.

وسجل اليوناني فانجلديس بافليديس ثلاثية للنسور خلال مجريات اللقاء، ليصبح أول لاعب في تاريخ بنفيكا يسجل هاتريك في ملعب بورتو، ما سيخلد اسمه في تاريخ كلاسيكو البرتغال.

اليوناني صاحب الـ 26 عاما يخوض موسم أول رائع بقميص النسور في إذ سجل 21 هدفا وصنع 9 في 45 مباراة هذا الموسم.

ويعد ذلك ثاني هاتريك له بقميص بنفيكا بعدما سجل ثلاثية في شباك برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بنفيكا بهدف أول بعد مرور 40 ثانية على انطلاق المباراة عن طريق الهداف اليوناني الذي حوّل عرضية كريم أكتوركوجلو في الشباك بلمسة رائعة.

وعزز بافليديس من تقدم الضيوف بالهدف الثاني بمراوغة رائعة ثم تسديدة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل اليوناني الهاتريك في الدقيقة 69 برأسية بعد عرضية أكثر من رائعة من أنخيل دي ماريا.

وقلص سامو أمورديون الفارق في الدقيقة 81 من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

وفي الدقيقة 90+4 أكمل الأرجنتيني نيكولاس أوتامنيدي الرباعية برأسية رائعة على يمين الحارس.

الفوز قاد بنفيكا للانفراد بالصدارة مؤقتا برصيد 68 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه سبورتنج لشبونة.

فيما ظل بورتو في المركز الثالث برصيد 56 نقطة ومهدد بفقدانه حال فاز أو تعادل سبورتنج براجا والذي سيلاقي لشبونة الإثنين في ختام الجولة.

يذكر أن الأهلي سيواجه بورتو في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 إذ يتواجدا في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.