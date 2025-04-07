كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية

حققت جنى الألفي إنجازا مصريا يحدث لأول مرة بالفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة جامعات.

وفازت الألفي باللقب بقميص فريق يوكن هاسكيس بالفوز على ساوث كارولينا حامل لقب آخر موسمين في النهائي بنتيجة 82-59.

وسجلت جنى نقطتين في المباراة النهائية لتساهم في التتويج باللقب.

وأصبحت جنى أول مصرية تتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة جامعات سواء رجال وسيدات.

وجنى هي نجلة إيهاب الألفي لاعب ومدرب سلة الأهلي، ووالدتها دينا جودة لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة سابقا، وكلاهما كان حاضرا لمباراتي قبل النهائي والنهائي.

وحقق الفريق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016.

ويعد يوكن هاكسيس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 بفارق 4 ألقاب عن أقرب منافسيه تينيسي.