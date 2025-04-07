كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 00:31
كتب : محمد سمير
حققت جنى الألفي إنجازا مصريا يحدث لأول مرة بالفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة جامعات.
وفازت الألفي باللقب بقميص فريق يوكن هاسكيس بالفوز على ساوث كارولينا حامل لقب آخر موسمين في النهائي بنتيجة 82-59.
وسجلت جنى نقطتين في المباراة النهائية لتساهم في التتويج باللقب.
وأصبحت جنى أول مصرية تتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة جامعات سواء رجال وسيدات.
وجنى هي نجلة إيهاب الألفي لاعب ومدرب سلة الأهلي، ووالدتها دينا جودة لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة سابقا، وكلاهما كان حاضرا لمباراتي قبل النهائي والنهائي.
وحقق الفريق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016.
ويعد يوكن هاكسيس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 بفارق 4 ألقاب عن أقرب منافسيه تينيسي.
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب المالي وينتصر في BAL انتهت سلة BAL - الاتحاد (72)-(66) الملعب المالي.. فوز زعيم الثغر كرة سلة - بيبو: مشاركة الاتحاد صعبة في الدوري الإفريقي.. وتداركنا استهتار البطولة العربية كرة سلة - مدرب الاتحاد: ظهرنا بشكل جيد دفاعيا.. وسبب عدم الظهور بالشكل الأمثل كرة سلة - الاتحاد يبدأ مشواره بفوز على الفتح الرباطي بفارق 11 نقطة انتهت سلة BAL - الاتحاد (71)-(60) الفتح الرباطي.. فوز زعيم الثغر كرة سلة - رئيس BAL: هذا سبب فوز الأندية العربية باللقب نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: عدلنا لائحة المكافئات من أجل BAL.. وإصابة أنس أسامة خفيفة