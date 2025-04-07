حازم إمام: أمر تجديد عقد زيزو سيحسم بنهاية الأسبوع.. ومستجدات مستقبل السعيد

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط في الزمالك أن أمر تجديد زيزو من عدمه سيحسم بنهاية الأسبوع الجاري.

وقال حازم إمام لقناة أون سبورت 1: "أريد التأكيد أن زيزو زملكاوي للغاية، تحدثت معه وشعرت بالاطمئنان بسبب طريقة تفكيره".

وأضاف "زيزو يشعر بحب الجماهير له والاهتمام، وأمر تجديد عقده سيتم حسمه بنهاية الأسبوع الجاري".

وأكمل "والد زيزو كان السبب الرئيسي في استمرار زيزو مع الزمالك خلال 3 مرات جدد عقده معنا، رغم تلقي نجله العديد من العروض بأموال كثيرة".

وتابع "متأكد أن زيزو لم يوقع لأي ناد آخر، هو منتظر الزمالك، وهناك جلسة قريبا".

وواصل "زيزو يفصله تقريبا 40 هدفا ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في الزمالك، هو متمسك بالاستمرار وصناعة التاريخ في الزمالك".

وأوضح "عبد الله السعيد طلب أن يكون الأخير في المفاوضات بشأن تجديد عقده".

وأردف "محمد السيد لم يتمكن من الخروج إلى نوتنجهام فورست لقضاء فترة معايشة، هو يريد الضمان أنه سيخرج إذا تلقى أي عروض احتراف".

وأنهى حديثه قائلا: "حسام عبد المجيد تحدثنا معه لتعديل عقده وزيادة راتبه وأيضا مدة العقد لـ4-5 أعوام، يتبقى سنتين ونصف".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإنه من المنتظر إقامة الجلسة عقب لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي لحسم ملف التجديد.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك يرغب تنفيذ طلبات اللاعب المالية بعد توفر السيولة، وهناك رغبة لحسم الملف خلال الجلسة.