ميدو: لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي.. ولا يوجد لاعب يريد الاستمرار مع الزمالك مثل زيزو

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك أن ناديه لديه شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي ردا على رغبة الأخير في ضم زيزو ومحمود بنتايك.

وقال ميدو لقناة أون سبورت 1: "رغبة زيزو هي الاستمرار في الزمالك، ومتأكد أن الأهلي يحاول بكل الطرق أن يضم زيزو".

وأضاف "ليس زيزو فقط، بل 5-6 لاعبين شباب في الزمالك يريد الأهلي ضمهم وهذا هدفهم الأساسي".

وأكمل "الأهلي تواصل مع سانت إتيان لضم محمود بنتايك، لكن نجحنا في التعاقد معه أولا، هذا نجاح كبير لنا أن منافسك يحاول ضم لاعبين لديك".

وواصل "السوق مفتوح للجميع؟ هل السوق والشطارة على لاعبي الزمالك فقط؟!".

وأكد "يوجد 2 لاعبين أساسيين في الأهلي طلبوا الجلوس معي لكي يوقعوا للزمالك، لكن سياستنا ليست إضعاف المنافسين، بل ضم ما نحتاج لهم فقط".

وتابع "إذا كان هدف الأهلي هو ضم لاعبي الزمالك فقط، فنحن لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي أيضا، لكن نهتم باحتياجتنا فقط، وهذا ما أريد إيضاحه للجميع، الأمور المادية في النادي أفضل مما يتخيل أي أحد".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أر لاعب يريد الاستمرار في الزمالك في السنوات الأخيرة أكثر من زيزو، مثلما انتصرنا في مباراة القمة في الملعب، إن شاء الله ستسمعون أخبارا جيدة قريبا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإنه من المنتظر إقامة الجلسة عقب لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي لحسم ملف التجديد.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك يرغب تنفيذ طلبات اللاعب المالية بعد توفر السيولة، وهناك رغبة لحسم الملف خلال الجلسة.