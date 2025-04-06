خبر في الجول - جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك وزيزو لحسم ملف التجديد

الأحد، 06 أبريل 2025 - 23:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الأهلي - زيزو

توصل الزمالك لاتفاق مع أحمد سيد "زيزو" على عقد جلسة من أجل حسم ملف التجديد.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المنتظر إقامة الجلسة عقب لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي لحسم ملف التجديد.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك يرغب تنفيذ طلبات اللاعب المالية بعد توفر السيولة، وهناك رغبة لحسم الملف خلال الجلسة.

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وسبق أن صرّح أحمد سالم متحدث الزمالك في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "زيزو قيمة كبيرة ونتمسك به، ولم يوقع لأي فريق في الوقت الحالي وهو في الفترة القانونية ومن يملك توقيعه فليظهره".

وأضاف "الزمالك متمسك به وهو متمسك بالزمالك. كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد اجتهادات لجذب المشاهدات".

وأوضح "لا توجد مشاكل مع والد زيزو ومن حقه أن يدير موهبة ابنه وموكله كيفما شاء. هناك مبالغات فيما يثار عن هذا الأمر".

وأكمل "حين يتم التوقيع ستجد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تجديد زيزو".

وعن تعديل عقوبات رابطة الأندية وإلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي قال: "الزمالك مستمر في إجراءاته ضد تعديل قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة. حتى الأهلي لا يرى القرار منطقيا".

وعن إقامة أحمد حسام ميدو لمؤتمر صحفي في إنجلترا عن أزمة القمة أوضح "هذا كلام منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا صحة له".

واختتم "هناك مفاوضات مستمرة لحل أزمة عقد إبراهيما نداي ونتمنى تسوية الأمور دون الوصول لإيقاف القيد".

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