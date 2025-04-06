السعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما

الأحد، 06 أبريل 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

السعودية تحت 17 عاما

حجز منتخب السعودية بطاقة التأهل لكأس العالم للناشئين 2025 بفضل ضمان الوصول لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاما.

وتأهل منتخب السعودية مستضيف البطولة لربع النهائي بفضل تحقيق انتصارين في دور المجموعات.

ويتأهل من البطولة الآسيوية 8 منتخبات للمونديال، حيث يتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات الأربع لربع نهائي البطولة بالإضافة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر.

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وانتصر منتخب السعودية على تايلاند بنتيجة 3-1 في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد.

الفوز رفع رصيد الصقور الخضر لـ 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أوزبكستان الذي ضمن تأهله للمونديال.

ويعود منتخب السعودية تحت 17 عاما للمشاركة في مونديال الناشئين لأول مرة منذ 1989 والتي حققها خلالها اللقب.

السعودية تحت 17 عاما كأس العالم 2025 للناشئين
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