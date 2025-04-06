السعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما
الأحد، 06 أبريل 2025 - 23:29
كتب : FilGoal
حجز منتخب السعودية بطاقة التأهل لكأس العالم للناشئين 2025 بفضل ضمان الوصول لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاما.
وتأهل منتخب السعودية مستضيف البطولة لربع النهائي بفضل تحقيق انتصارين في دور المجموعات.
ويتأهل من البطولة الآسيوية 8 منتخبات للمونديال، حيث يتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات الأربع لربع نهائي البطولة بالإضافة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر.
وانتصر منتخب السعودية على تايلاند بنتيجة 3-1 في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد.
الفوز رفع رصيد الصقور الخضر لـ 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أوزبكستان الذي ضمن تأهله للمونديال.
هيـّـا بنا إلى كـأس الـعـالـم 🇸🇦🔥!#الأخضر_إلى_مونديال_الناشئين pic.twitter.com/tFMLsElyz0— المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 6, 2025
ويعود منتخب السعودية تحت 17 عاما للمشاركة في مونديال الناشئين لأول مرة منذ 1989 والتي حققها خلالها اللقب.
🥳🇸🇦 شاهد فرحة ناشئي المنتخب السعودي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا والتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر، تزامناً مع صافرة النهاية.#كأس_آسيا_تحت17 | #تايلاند_السعودية #AsianCupU17 pic.twitter.com/9EcFmKm3XS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025