سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي

شدد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا أن ناديه لن يكون بمثابة (كوبري).

وقال البطاوي لـ إم بي سي مصر 2: "توجد بعض العروض الرسمية التي وصلت لقندوسي لكن سنناقشها نهاية الموسم".

وأضاف "مفاوضات مع الزمالك؟ توجد عروض محلية وخارجية وسنرى بعد انتهاء الموسم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد أي بند وضعه الأهلي في عقد بيع قندوسي لنا بمنع بيعه للزمالك، لكن هناك شق أدبي بيننا وبين الزمالك والأهلي بأننا لن نكون "كوبري".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الجزائري يمتلك عرضا أوروبيا قيمته 1.5 مليون دولار، كما ينتظر عرضا خليجيا.

ويرغب الدولي الجزائري لخوض تجربة احترافية خارج مصر من أجل الحصول على أدوار أكبر مع منتخب الجزائر الذي يعد من عناصره تحت قيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، قبل كأس العالم 2026.

ويمتد تعاقد الجزائري مع سيراميكا لمدة موسمين.

وخاض الجزائري صاحب الـ 25 عاما 18 مباراة الموسم الجاري مع سيراميكا سجل 3 وصنع 7.

وإجمالا خاض 51 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 16 مع سيراميكا وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وبقميص منتخب الجزائر خاض 8 مباريات دولية آخرها ضد موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر ثعالب الصحراء ترتيب المجموعة 10 برصيد 15 نقطة.