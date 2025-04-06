سالم: من يملك توقيع زيزو فليظهره.. وهذه حقيقة مؤتمر ميدو في إنجلترا

الأحد، 06 أبريل 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ما تردد عن توقيع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي لأي فريق آخر.

وقال سالم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "زيزو قيمة كبيرة ونتمسك به، ولم يوقع لأي فريق في الوقت الحالي وهو في الفترة القانونية ومن يملك توقيعه فليظهره".

وأضاف "الزمالك متمسك به وهو متمسك بالزمالك. كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد اجتهادات لجذب المشاهدات".

وأوضح "لا توجد مشاكل مع والد زيزو ومن حقه أن يدير موهبة ابنه وموكله كيفما شاء. هناك مبالغات فيما يثار عن هذا الأمر".

وأكمل "حين يتم التوقيع ستجد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تجديد زيزو".

وعن تعديل عقوبات رابطة الأندية وإلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي قال: "الزمالك مستمر في إجراءاته ضد تعديل قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة. حتى الأهلي لا يرى القرار منطقيا".

وعن إقامة أحمد حسام ميدو لمؤتمر صحفي في إنجلترا عن أزمة القمة أوضح "هذا كلام منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا صحة له".

واختتم "هناك مفاوضات مستمرة لحل أزمة عقد إبراهيما نداي ونتمنى تسوية الأمور دون الوصول لإيقاف القيد".

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