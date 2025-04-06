برونو: لم نتوج بالكثير من البطولات عكس مانشستر سيتي بسبب دي بروين

الأحد، 06 أبريل 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - كيفن دي بروين - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

يرى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي سبب في تتويج فريقه بالعديد من البطولات عكس يونايتد.

وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "كيفن دي بروين جعل من الدوري الإنجليزي بطولة أفضل".

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وأضاف "إذا كان مانشستر سيتي في مكانة جيدة، ولم يفز مانشستر يونايتد بالعديد من الألقاب في هذه الفترة، فذلك بسبب كيفن دي بروين".

وأنهى حديثه قائلا: "هو يستحق كل الثناء والمدح على ما العمل الرائع الذي قدمه".

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كيفن دي بروين برونو فيرنانديز
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