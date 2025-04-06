برونو: لم نتوج بالكثير من البطولات عكس مانشستر سيتي بسبب دي بروين
الأحد، 06 أبريل 2025 - 22:35
كتب : FilGoal
يرى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي سبب في تتويج فريقه بالعديد من البطولات عكس يونايتد.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وقال اللاعب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "كيفن دي بروين جعل من الدوري الإنجليزي بطولة أفضل".
وأضاف "إذا كان مانشستر سيتي في مكانة جيدة، ولم يفز مانشستر يونايتد بالعديد من الألقاب في هذه الفترة، فذلك بسبب كيفن دي بروين".
وأنهى حديثه قائلا: "هو يستحق كل الثناء والمدح على ما العمل الرائع الذي قدمه".
ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.
وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.
فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.