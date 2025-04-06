كرة طائرة - الأهلي والزمالك يضمنان صدارة المجموعات.. ومواجهة منتظرة في النهائي

الأحد، 06 أبريل 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي سيدات

اختتم الأهلي والزمالك مشوار مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية سيدات بالفوز وضمان صدارة المجموعة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والزمالك في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

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وبذلك سيلتقي الأهلي والزمالك في حالة واحدة فقط وهي نهائي البطولة.

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وانتصر الزمالك بنتيجة 3-0 على سبيكينج ستارز البوتسواني.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-8 و25-14 و25-11.

فيما قلب الأهلي تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2 على البنك التجاري الكيني.

وتأخر الأهلي في أول شوطين بنتيجة 23-25 و20-25، ثم قلبوا النتيجة 26-24 و25-8 و15-8.

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وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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