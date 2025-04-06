أيمن عبد العزيز: زيزو يبدي رغبته في الاستمرار مع الزمالك.. ولهذا السبب لم يلعب السعيد

الأحد، 06 أبريل 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أوضح أيمن عبد العزيز المدرب العام لـ الزمالك أن أحمد سيد (زيزو) لاعب الفريق أبدى رغبته في الاستمرار مع الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد زيزو بنهاية الموسم الجاري.

وتعادل الزمالك مع منافسه مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

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وقال أيمن عبد العزيز المدرب العام للمركز الإعلامي لناديه: "اللاعبون حاولوا بذل أقصى جهد في لقاء مودرن سبورت بالرغم من أنهم لم يشاركون كثيرا معا في المباريات".

وأضاف "الجميع يملك شخصية الزمالك ويقاتلون حتى النهاية، وبالرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن الفريق نجح في فرض شخصيته".

وأكمل "نستعد لخوض مباراة العودة أمام ستيلينبوش جنوب في دور ربع النهائي للكونفدرالية، اللاعبون الأساسيون على أتم الجاهزية للمباراة، ومنحنا عبد الله السعيد راحة ليكون لائقا للقاء المقبل".

وتابع "اللاعبون على قدر المسؤولية والتركيز، وهناك إصرار كبير من اللاعبين لإسعاد الجماهير".

وشدد "أحمد سيد زيزو أهم لاعب في مصر منذ 3 أعوام، نحب زيزو ونقدره وسنكون سعداء باستمراره مع الفريق، وعندما نتحدث معه يبدي رغبة في التواجد في صفوف الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "زيزو يؤدي بروح قوية، ونحن نحبه وجماهير النادي تضعه في مكانة كبيرة وهو يستحقها،ولكن ملف التجديد يخص مجلس إدارة الزمالك".

وتظل حظوظ الزمالك ومودرن سبورت وأيضا الجونة قائمة للتأهل للدور التالي قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة الثانية له في المركز الرابع، وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالتساوي مع الجونة الثالث.

وضمن بتروجت التأهل بحصوله على العلامة الكاملة، بينما خرج سموحة المتذيل بدون نقاط

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