بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف

ألغي مران بيراميدز في المغرب قبل بدايته استعدادا للقاء الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي يوم الثلاثاء المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1.

وكشف بيراميدز في بيان عبر مركزه الإعلامي بأن بعثة الفريق تعرضت لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي سيخوض عليه المران الأول.

فبعد الاتفاق مع أكثر من 4 ملاعب لاستضافة المران اعتذرت جميعها عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة، كما أن نادي الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة.

واضطرت البعثة للسفر إلى مدينة القنيطرة لخوض المران والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من 70 دقيقة كاملة، "في ظل اتصالات أجراها نادي الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز"، حسبما كشف البيان.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة المران حيث كان مليئا بالحفر والمطبات وغاية في السوء، واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب خوفا على اللاعبين وحتى لا يتعرض أي منهم للإصابة قبل اللقاء الهام.

وأتم البيان: "قررنا شكوى النادي المغربي لكاف للإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب تدريب وإلغاء المران قبل نصف ساعة دون توفير ملعب بديل".

وكان مقررا أن يخوض لاعبو بيراميدز أول مران لهم اليوم الأحد قبل تأدية المرانه الرئيسي يوم الإثنين على ملعب الشرفي في مكناس في التاسعة مساءً، ويسبقه المؤتمر الصحفي.

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وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي