الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة
الأحد، 06 أبريل 2025 - 21:37
كتب : FilGoal
تعادل الزمالك مع منافسه ستيلينبوش الجنوب إفريقي بدون أهداف في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.
ثم تعادل الأبيض مع خصمه مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.
وتظل حظوظ الزمالك ومودرن سبورت وأيضا الجونة قائمة للتأهل للدور التالي قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.
وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة الثانية له في المركز الرابع، وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالتساوي مع الجونة الثالث.
وضمن بتروجت التأهل بحصوله على العلامة الكاملة، بينما خرج سموحة المتذيل بدون نقاط.
موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش
تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل.
ويستضيف ستاد القاهرة المباراة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.
وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.