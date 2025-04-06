مثلما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

الأحد، 06 أبريل 2025 - 21:17

كتب : محمد رؤوف

أحمد محمود - الزمالك - مودرن سبورت

تعادل الزمالك مع منافسه مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وعم الملل في المباراة بسبب قلة الفرص من الفريقين.

وأشرك جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا في الفترة الماضية مثل سيف فاروق جعفر ومصطفى الزناري.

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وأيضا لعب محمود بنتايك وناصر ماهر وناصر منسي ومحمود جهاد للوصول إلى أعلى مستوى ممكن قبل مباراة الفريق ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية.

وتظل حظوظ الزمالك ومودرن سبورت وأيضا الجونة قائمة للتأهل للدور التالي قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة الثانية له في المركز الرابع، وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالتساوي مع الجونة الثالث.

وضمن بتروجت التأهل بحصوله على العلامة الكاملة، بينما خرج سموحة المتذيل بدون نقاط.

وصف المباراة

ظلت المباراة متوازنة بين الفريقين بدون أي خطورة على المرميين.

هدد محمد حمدي مرمى مودرن سبورت بتسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لعب أرنولج إيبا رأسية خطية، لكن تمكن محمد صبحي من مسك الكرة.

وأهدر ناصر ماهر فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 56 كاد محمود بنتايك من تسجيل هدف ذاتي بعدما لعب رأسية لكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وأجرى بيسيرو خلال الشوط الثاني أكثر من تغيير بدخول حازم علي ومهاب ياسر ومحمد السيد وأيمن أمير عبد العزيز.

لكن لم يحدث فارق كبير في مستوى الزمالك حتى انتهت المباراة بالتعادل.

الزمالك مودرن سبورت كأس عاصمة مصر بيسيرو
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