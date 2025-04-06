أحمد الكاس: سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل كأس العالم

شدد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين على أن فريقه سيقاتل حدى النفس الأخير من أجل الوصول إلى كأس العالم.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وقال الكاس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى فوز معنزي من أجل العودة من جديد".

وواصل "لدي ثقة في اللاعبين وأتحدث معهم باستمرار لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وتابع "لا يزال هناك خطوة من أجل التأهل وسنقاتل حتى النفس الأخير".

وأضاف "أتمنى دعم الجماهير المصرية لنا لأن هذا الجيل يستحق الوصول للمونديال".

بذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين.

وسيلعب منتخب مصر مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة وسيكون أحد فرق أنجولا أو جمهورية إفريقيا الوسطى أو كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر مباراة الملحق يوم 12 أبريل المقبل.