أمم إفريقيا للناشئين - موعد الملحق المؤهل لكأس العالم.. والمنافس المحتمل لـ مصر

يستعد منتخب مصر للناشئين لخوض مباراة فاصلة على التأهل لكأس العالم تحت 17 عاما.

منتخب مصر كان قد فاز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بذلك الفوز أنهى منتخب مصر مجموعته في المركز الثالث خلف جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم للناشئين، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث في ملحق مؤهل للبطولة.

وسيلعب منتخب مصر في الملحق مع صاحب المركز الرابع من المجموعة الرابعة.

ويتنافس كل من كوت ديفورا وإفريقيا الوسطى وأنجولا على الحصول على المركز الثالث.

وتقام المباراة يوم 12 أبريل المقبل.

وكان منتخب مصر قد خسر أول مباراتين في المجموعات من بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا.

ويقام كأس العالم تحت 17 عاما خلال العام الجاري في قطر.