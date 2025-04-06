أموريم: نحتاج للشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا

الأحد، 06 أبريل 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

روبن أموريم - لشبونة

طالب روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد لاعبيه بأن يكون لديهم الشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا.

وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "أنا لست ساذجا أو مجنونا، أستطيع أن أرى المنافسين والفجوة الكبيرة بيننا وبينهم، لكن لا أعرف كم سنحتاج من وقت لكي نسد الفجوة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أموريم: دي بروين تواجد في النادي الخاطئ.. وهذا ما يجب جارناتشو تحسينه أموريم: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام فورست.. وكنا نستحق نتيجة أفضل أموريم: مزراوي يلعب كل الدقائق وهو صائم أموريم ينافس سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر مارس

وأضاف "حتى لو تعاقدنا مع المزيد من اللاعبين، علينا إظهار الرغبة في تقديم أداء أفضل، لأن ليس لدينا الكثير من الوقت في ناد مثل هذا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى القتال من أجل أشياء كبيرة، إذا فعلنا ذلك فسيكون الشعور مختلفا تماما، ليس لدينا الشعور بأن من السيء خسارة نقطة واحدة حتى".

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
الدوري الفرنسي - كوكا يشارك في فوز لو هافر ضد مونبيليه.. والخروج من مراكز الهبوط فالفيردي: لو كان الأمر بيدي لعلقت رقم 8 بسبب كروس تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية تشكيل مانشستر يونايتد - هويلاند يقود الهجوم أمام سيتي.. وماجواير في الدفاع أبطال أوروبا - حكم بوسني لقمة أرسنال ضد ريال مدريد.. وسويسري لبايرن أمام إنتر مدير بايرن يكشف كواليس القرار التاريخي بالتخلي عن توماس مولر فليك: أشعر بالرضا لحصول برشلونة على نقطة إضافية.. ولا يهمني ما يحدث في مدريد
أخر الأخبار
مران الأهلي – فقرة فنية خاصة قبل لقاء الهلال السوداني 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
أيمن عبد العزيز: زيزو يبدي رغبته في الاستمرار مع الزمالك.. ولهذا السبب لم يلعب السعيد 29 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف 32 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة 43 دقيقة | الكرة المصرية
مثلما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
أحمد الكاس: سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا للناشئين - موعد الملحق المؤهل لكأس العالم.. والمنافس المحتمل لـ مصر ساعة | منتخب مصر
أموريم: نحتاج للشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى