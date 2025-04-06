أموريم: نحتاج للشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا

طالب روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد لاعبيه بأن يكون لديهم الشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا.

وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "أنا لست ساذجا أو مجنونا، أستطيع أن أرى المنافسين والفجوة الكبيرة بيننا وبينهم، لكن لا أعرف كم سنحتاج من وقت لكي نسد الفجوة".

وأضاف "حتى لو تعاقدنا مع المزيد من اللاعبين، علينا إظهار الرغبة في تقديم أداء أفضل، لأن ليس لدينا الكثير من الوقت في ناد مثل هذا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى القتال من أجل أشياء كبيرة، إذا فعلنا ذلك فسيكون الشعور مختلفا تماما، ليس لدينا الشعور بأن من السيء خسارة نقطة واحدة حتى".

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.