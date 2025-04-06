أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم

الأحد، 06 أبريل 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

حقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

بذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين.

وسيلعب منتخب مصر مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة وسيكون أحد فرق أنجولا أو جمهورية إفريقيا الوسطى أو كوت ديفوار.

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الدقيقة 25 شهدت طرد كريستيان بوندي لاعب الكاميرون بسبب عرقلة حمزة عبد الكريم المنفرد.

وتقدم منتخب الكاميرون بالهدف الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء سجلها إميني زيبي.

وتعادل حمزة عبد الكريم في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة وحصل عليها عبد العزيز الزغبي.

وسجل الزغبي هدف الفوز بنفسه في الدقيقة 66 بمتابعة لرأسية حمزة عبد الكريم.

ويلعب منتخب مصر مباراة الملحق يوم 12 أبريل المقبل.

منتخب مصر للناشئين كأس أمم إفريقيا للناشئين
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