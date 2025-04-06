الدوري الفرنسي - كوكا يشارك في فوز لو هافر ضد مونبيليه.. والخروج من مراكز الهبوط

الأحد، 06 أبريل 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

شارك أحمد حسن "كوكا" في فوز لو هافر وخروجه من مراكز الهبوط بالفوز على مونبيليه 2-0 في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وخاض الدولي المصري اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 88.

وتقدم لو هافر بفضل هدف المغربي ياسين كاتشا في الدقيقة 3.

أخبار متعلقة:
قبل 6 جولات على النهاية.. سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة 13 الدوري الفرنسي - كوكا يساهم في فوز لو هافر على نانت بظهور مصطفى محمد في انتظار اليد الأخرى.. سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان ويقترب من لقب الدوري الفرنسي رابطة الدوري الفرنسي تؤجل لقاء سان جيرمان ضد نانت

وعزز عبدولاي توريه من تقدم الضيوف في الدقيقة 33.

الفوز رفع رصيد زملاء كوكا لـ 27 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن ريمس.

ولأول مرة يخرج لو هافر من مراكز الهبوط منذ الجولة 14.

ولأول مرة يحقق لو هافر انتصاريين متتاليتين في الدوري الفرنسي منذ الفوز في الجولتين 2 و3 للدور الأول.

بينما واصل مونبيليه تذيل الترتيب برصيد 15 نقطة وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية إذ يبتعد عن مراكز الأمان بفارق 12 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية.

لو هافر كوكا مونبيليه الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. دربي سلبي يحدث لأول مرة من 2020 بين مانشستر يونايتد وسيتي انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) سيتي.. دربي سلبي بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: ندرس إراحة صلاح ومرموش بمعسكر يونيو أرقام مميزة رغم الخسارة.. ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس ضد نانت نانت يفوز على نيس بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد التشكيل - عبد المنعم أساسي لأول مرة بعد غياب مع نيس.. ومصطفى محمد على دكة نانت
أخر الأخبار
مران الأهلي – فقرة فنية خاصة قبل لقاء الهلال السوداني 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
أيمن عبد العزيز: زيزو يبدي رغبته في الاستمرار مع الزمالك.. ولهذا السبب لم يلعب السعيد 29 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف 32 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة 43 دقيقة | الكرة المصرية
مثلما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
أحمد الكاس: سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا للناشئين - موعد الملحق المؤهل لكأس العالم.. والمنافس المحتمل لـ مصر ساعة | منتخب مصر
أموريم: نحتاج للشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى