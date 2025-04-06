الدوري الفرنسي - كوكا يشارك في فوز لو هافر ضد مونبيليه.. والخروج من مراكز الهبوط
الأحد، 06 أبريل 2025 - 20:07
كتب : FilGoal
شارك أحمد حسن "كوكا" في فوز لو هافر وخروجه من مراكز الهبوط بالفوز على مونبيليه 2-0 في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.
أحمد حسن كوكا
النادي : لو هافر
وخاض الدولي المصري اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 88.
وتقدم لو هافر بفضل هدف المغربي ياسين كاتشا في الدقيقة 3.
وعزز عبدولاي توريه من تقدم الضيوف في الدقيقة 33.
الفوز رفع رصيد زملاء كوكا لـ 27 نقطة في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن ريمس.
ولأول مرة يخرج لو هافر من مراكز الهبوط منذ الجولة 14.
ولأول مرة يحقق لو هافر انتصاريين متتاليتين في الدوري الفرنسي منذ الفوز في الجولتين 2 و3 للدور الأول.
بينما واصل مونبيليه تذيل الترتيب برصيد 15 نقطة وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية إذ يبتعد عن مراكز الأمان بفارق 12 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية.
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